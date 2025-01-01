Во время забега «Тёмные ночи» в Перми изменится схема движения общественного транспорта Центр краевой столицы перекроют на несколько часов Поделиться Твитнуть

Фото: департамент транспорта администрации Перми

В эту субботу, 16 августа, с 20:00 до 00:00 изменится работа маршрутов общественного транспорта в центре города. Изменения связаны с проведением забега и велопробега «Тёмные ночи». Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.

В частности, изменят движение автобусы №1 и 33 в обоих направлениях по ул. Островского, автобусы №45 и 50 и трамвай №8 по ул. Куйбышева.

Автобусные маршруты №4, 19, 33, 51, 59, 71, 74 и 81 будут следовать по ул. Островского в направлении центра города. В направлении ул. Чкалова автобусы проследуют по ул. Куйбышева.

Маршруты №8, 13 и 75 поедут по улицам Героев Хасана, Чернышевского, Южной дамбе, б. Гагарина, а обратно — по б. Гагарина и ул. Старцева.

Автобусы №5 и 61 будут курсировать от остановки «Улица Чернышевского», №31 — до остановочного пункта «Улица Белинского», а №52 и 60 — до остановки «ПНИПУ».

