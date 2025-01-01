В Прикамье за оборот оружия и взрывчатки арестовали местного жителя Поделиться Твитнуть

В Пермском крае сотрудники УФСБ предотвратили незаконные действия жителя Чайковского, занимавшегося нелегальным оборотом оружия и взрывчатки.

Выйдя на подозреваемого, оперативники при поддержке спецназа Росгвардии изъяли у него боевую гранату, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Следственным отделом МВД России по Чайковскому городскому округу в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Ему избрана мера пресечения — заключение под стражу.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств преступной деятельности задержанного, сообщили в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.