Введение единой школьной формы поддержали 34% жителей Перми Молодые люди до 35 лет в основном не одобряют идею единого стандарта для школьной формы

фото опубликовано на сайте Минобразования РФ

Согласно опросу, проведенному SuperJob, 34% жителей Перми поддерживают идею унифицированной школьной формы на всей территории России, об этом пишет «Рифей».

В то же время, 20% респондентов склоняются к мнению, что каждая школа должна иметь свою собственную, уникальную форму. Каждый третий участник опроса высказался категорически против ношения школьной формы в принципе.

Среди противников формы преобладали мужчины, в то время как женщины чаще поддерживали вариант индивидуальной формы для каждой школы.

Молодые люди до 35 лет в основном не одобряют идею единого российского стандарта для школьной формы. Наиболее консервативными оказались респонденты старше 45 лет, среди которых 60% высказались в поддержку введения обязательной школьной формы.

Стоит напомнить, что Министерство образования Пермского края ужесточило требования к школьной форме в связи с введением нового ГОСТа. Роскачество представило примерные комплекты школьной одежды для мальчиков и девочек, которые вызвали критику со стороны 45% мужчин и 52% женщин. Некоторые респонденты посчитали предложенный вариант одежды скучным и несовременным, а некоторые даже сравнили его с залежавшимся театральным реквизитом.

