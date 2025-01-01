«Ростех» начнёт поставки энергоагрегатов с двигателями «Пермских моторов» Пять комплексов отправят в северные ТЭК в 2026 году Поделиться Твитнуть

Фото: Государственная корпорация «Ростех»

В 2026 году «Ростех» поставит пять газотурбинных агрегатов ГТА-25 мощностью 112,5 МВт, созданных на базе двигателя ПС-90ГП-25 от «ОДК-Пермские моторы». Агрегаты будут использоваться на объектах ТЭК на севере России.

ГТА-25 будет произведён на «ОДК-Газовые турбины», где изготовят элементы агрегата и соберут системы обеспечения. Завод обеспечит готовность основных блоков для сборки у заказчика. Шеф-монтаж и установку оборудования выполнит «ОДК Инжиниринг».





ГТА-25 могут применяться как на автономном энергоснабжении, так и на крупных энергокомплексах.





«Суть быстровозводимых станций в том, что они состоят из отдельных блоков, которые изготавливают на заводе и транспортируют на объект, где они собираются в единый агрегат. Оптимальные размеры блоков дают преимущество в доставке на объект, а возможность упрощенного подключения между ними способствует сокращению сроков строительства электростанций и проведению пусконаладочных работ», — добавили в пресс-службе Ростеха.

