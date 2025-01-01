Оператор проводного интернета направляет дополнительные команды в регионы На подключение клиентов выезжают ключевые руководители компании Поделиться Твитнуть

С июня 2025 года количество обращений клиентов B2B и B2C на подключение к надёжному фиксированному интернету в АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ру», «Дом.ру Бизнес», Акадо) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось более чем в два раза, сообщили в пресс-службе компании.

Для обеспечения доступа к интернету холдинг направил в регионы своего присутствия дополнительные команды и увеличил количество выездных бригад, на подключение выезжают ключевые руководители компании лично.

Кроме того, для оперативного реагирования на запросы клиентов «ЭР-Телеком Холдинг» расширил возможности контакт-центров и ввёл приоритизацию заявок на подключение абонентов.

«Сейчас мы находимся в ситуации, когда оптоволокно имеет стратегически важное значение в масштабах страны. Стабильный доступ в интернет необходим для работы, общения и доступа к информации. Наши команды работают в усиленном режиме, чтобы помочь как можно большему числу клиентов оперативно подключиться к надёжному проводному интернету», — объясняет Кирилл Пищальников, вице-президент по технической инфраструктуре АО «ЭР-Телеком Холдинг».

В компании отмечают, что наиболее высокий спрос на подключение фиксированного доступа в интернет отмечен в Ижевске, Пензе, Казани, Нижнем Новгороде, Омске, Барнауле, Брянске и Туле.

