В Перми вырос спрос на грузоперевозки и услуги сборщиков мебели

фото: tonodiaz

freepik.com

Согласно данным, полученным от «Авито Услуг», в июне и июле 2025 года жители Перми проявляли повышенный по сравнению с весной интерес к помощи в переездах и услугам специалистов по сборке и восстановлению мебели.

Так, в начале летнего сезона интерес пермяков к услугам городских грузоперевозок увеличился на 7%. Параллельно с этим, на 36% возросло количество нанятых грузчиков для оказания помощи при переезде.

Специалисты, специализирующиеся на сборке и ремонте мебели, стали более востребованы на 15% по сравнению с весенними месяцами. Одной из самых популярных услуг в данной сфере стала подгонка мебели — спрос на нее увеличился на 57%. Сборку стеллажей искали на 52% чаще, сборку столов — на 46%, а сборку стульев — на 42%. Пермяки также стали чаще обращаться к мастерам для сборки шкафов (рост интереса составил 35%).

