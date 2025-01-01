Жителя Прикамья осудят за присвоение 1,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото предоставлено прокуратурой Пермского края

Завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении 35-летнего жителя Чернушинского городского округа Пермского края. Расследование проводилось отделом МВД России «Куединский». Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ, а именно в присвоении в особо крупном размере вверенного ему чужого имущества.

В январе текущего года в местное отделение полиции обратилась 48-летняя жительница п. Куеда. Она сообщила, что знакомый их семьи из Чернушки взял её машину для продажи, но так и не вернул полученные деньги.

Следствием установлено, что в августе прошлого года обвиняемый устно договорился с супругом заявительницы о помощи в продаже автомобиля «Мазда-CX5». Условием сделки была договоренность, что вырученная сумма будет передана законному владельцу. Доверие к обвиняемому было обусловлено тем, что ранее супруги уже обращались к нему с аналогичной просьбой. После продажи транспортного средства обвиняемый не передал деньги владелице, а распорядился ими по своему усмотрению. В результате действий злоумышленника потерпевшей был нанесен ущерб в размере 1,5 млн руб.

В настоящее время сотрудники полиции собрали достаточные доказательства, неопровержимо свидетельствующие о виновности обвиняемого. Дело передаётся в суд.





