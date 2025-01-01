Пострадавшей от укусов собаки жительнице Прикамья выплатили 65 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

фото: wirestock

freepik.com

Жительница с. Частые Пермского края, пострадавшая от нападения овчарки, под контролем судебных приставов получила компенсацию морального вреда.

В пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю напомнили обстоятельства дела. Однажды рано утром 51-летняя жительница возвращалась домой после ночной смены. Неожиданно из соседского двора выскочила овчарка, которая набросилась на женщину, сбив её с ног и нанеся несколько укусов в ногу. Пострадавшей удалось отбиться от агрессивного животного с помощью сумки. В тот же день она обратилась за медицинской помощью, где ей диагностировали множественные раны нижних конечностей. После курса лечения женщина обратилась в суд, требуя от владельцев собаки возмещения причиненного ущерба.

Суд признал, что нападение собаки вызвало у гражданки сильную боль и страх. Также было учтено, что шрамы от укусов останутся у неё на теле навсегда. Оценив моральные страдания в 50 тыс. руб., суд постановил возместить и материальный ущерб, включая стоимость испорченной одежды и лекарств.

Исполнительный лист о взыскании с хозяйки овчарки около 65 тыс. руб. поступил в отделение судебных приставов по Большесосновскому и Частинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю.

Несмотря на уведомление о возбуждении исполнительного производства и предупреждение о мерах принудительного взыскания, должница не выплатила компенсацию в установленный срок. В результате было принято решение о взыскании исполнительского сбора. Судебный пристав также арестовал банковские счета должницы, что позволило взыскать всю сумму задолженности.

