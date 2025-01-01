В Перми сгорели два аварийных дома Пожар случился в Закамске Поделиться Твитнуть

Фото: Глеб Буйских / Паблик ВК "Подслушано Закамск"

В Кировском районе Перми вечером 14 августа и в ночь на 15 августа сотрудники МЧС по региону потушили крупные пожары. Горели два дома: по ул. Автозаводской, 32а и ул. Маршала Рыбалко, 27а. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Сообщение о пожаре на ул. Автозаводской поступило 15 августа в 02:48. К месту вызова приехали 21 человек личного состава и 5 единиц техники. Как выяснилось, горел нежилой дом.

Площадь пожара составила 50 кв. м. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины возгорания.

В неэксплуатируемом двухэтажном строении по ул. Маршала Рыбалко, 27а горел бытовой мусор. Площадь пожара составила 25 кв. м.

Отметим, первое здание было построено в 1942 году, а второе — в 1945-м. В обоих домах были деревянные перекрытия.

Здания были признаны аварийными и расселены. Пострадавших нет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.