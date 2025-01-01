В ГИБДД Прикамья предупредили о рассылающих фальшивые штрафы мошенниках Поделиться Твитнуть

фото: ГИБДД

В последнее время участились случаи мошеннических рассылок, имитирующих уведомления о штрафах за нарушения правил дорожного движения. Эти письма, хотя и выглядят убедительно, приводят к финансовым потерям и краже личной информации, сообщили в пресс-службе ГИБДД Прикамья.

В ведомстве рассказали, как избежать обмана (информация на карточках).

Главное важно помнить, что подлинные извещения о штрафах приходят исключительно по официальным каналам, например через портал «Госуслуги».

Получив сообщение на почту, в соцсети, мессенджер, не переходите по ссылкам из писем, если вы их не запрашивали. Они могут вести на фишинговый сайт или содержать в себе вредоносный код. Не переходите по ссылкам о смене пароля или других учётных записей, чтобы поменять их. При необходимости меняйте пароли через личный кабинет, а не по ссылке из соответствующего письма. Подробную информацию о защите от мошенничества можно найти на «Госуслугах» в разделе «Кибербезопасность — это просто».

