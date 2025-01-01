За год цены на социально значимые продукты в Перми снизились на 6% В регионе действуют четыре соглашения о сдерживании цен Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми зафиксировано снижение стоимости социально значимых продовольственных товаров на 6%. Пермское УФАС провело сравнение цен августа 2024-го и 2025 года.

Наиболее заметно подешевели яйца куриные. Они стали доступнее на 57%. Стоимость риса шлифованного уменьшилась на 46%. Капуста белокочанная подешевела на 24%. Цена на картофель снизилась на 23%. Соль поваренная стала дешевле на 14%. Морковь подешевела на 12%. Стоимость курицы и муки пшеничной уменьшилась на 6%. Гречневая крупа и макаронные изделия стали доступнее на 5%. Цена на сахар-песок снизилась на 3%.

Как сообщили в краевом УФАС, уменьшение стоимости продуктов питания стало возможным, в частности, благодаря договоренностям о сдерживании цен. Местные власти заключают соглашения с представителями торговых сетей, действуя в рамках постановления правительства РФ. В Пермском крае в настоящий момент реализуется четыре подобных соглашения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.