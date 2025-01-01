Поставки берёзового шпона из Прикамья в Китай выросли в 1,5 раза С начала года вывезено почти 15,5 кубометра продукции Поделиться Твитнуть

По данным Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, с начала 2025 года из Прикамья в Китай было экспортировано 15 470 куб. м берёзового шпона, что в полтора раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

В частности, сообщает пресс-служба ведомства, 11 августа в Поднебесную отправилось 250 кубометров берёзового шпона, фитосанитарный контроль которого осуществили специалисты ведомства.

Лабораторный контроль проводил Пермский филиал ФГБУ «ВНИИКР», карантинных вредных организмов не выявлено. Вся экспортируемая продукция соответствует фитосанитарным требованиям страны-импортёра.

Добавим, что с января по июнь 2025 года объём экспортированного в Китай берёзового шпона, размещённого на поддонах, достиг 4802 куб. м. За аналогичный период предыдущего года этот показатель составлял всего 1172 куб. м.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.