В новом корпусе Лицея НИУ ВШЭ-Пермь будут учиться 225 учеников Набор идёт с восьмого класса

Фото: НИУ ВШЭ-Пермь

В столице Прикамья в рамках соглашений между администрацией города и НИУ ВШЭ-Пермь будет открыт новый корпус Лицея вуза по ул. Технической, 22. Как сообщает пресс-служба администрации Перми, набор в него будет идти с восьмого класса.

Планируется, что с 1 сентября 2025 года в Лицее будут обучаться 225 человек, со следующего года — 400. Приём в образовательное учреждение идёт по результатам конкурсного отбора и вступительных испытаний в 8- и 10-й классы.

В горадминистрации пояснили, что учебный процесс в Лицее ориентирован на углублённое изучение профильных дисциплин, активное взаимодействие с преподавателями университета и на проектную деятельность, что позволит обучающимся пройти раннюю профориентацию и поступить в дальнейшем в высшие учебные заведения Пермского края.

