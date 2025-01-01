В Дзержинском районе Перми установили восемь торговых прилавков До конца года в городе появятся ещё 16 точек Поделиться Твитнуть

Фото: телеграм-канал Эдуарда Соснина / t.me/eduardsosnin

В микрорайоне Заречный в Дзержинском районе Перми установили восемь новых торговых прилавков. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин в своём телеграм-канале.

Мэр пояснил, что места предоставляются бесплатно, они расположены на пересечении улиц Ветлужская и Хабаровская. Площадки являются частью проекта по созданию организованных точек для продажи жителями продукции с личных участков и товаров народных промыслов.

На данный момент во всех районах краевой столицы работает 123 прилавка на 30 площадках. В планах до конца года — установить ещё 16 прилавков в Свердловском и Дзержинском районах и в посёлке Новые Ляды.

Напомним, в конце июля 2025 года на Комсомольском проспекте, улицах Крупской и Маршала Рыбалко в Перми работали городские ярмарки, где можно было купить продукцию местных сельхозпроизводителей и ремесленников.

