Ушёл из жизни бывший министр промышленности и природных ресурсов Пермского края Прощание с Валерием Серединым состоится 16 августа

ПГНИУ

В среду, 13 августа, из жизни ушёл заведующий кафедрой инженерной геологии и охраны недр ПГНИУ, доктор геолого-минералогических наук, профессор Валерий Середин, сообщила пресс-служба вуза. Ему было 74 года.

Учёный работал в научно-исследовательских и проектных институтах, в качестве генерального директора возглавлял ООО НИППППД «Недра». С 2003-го по 2007 год занимал должность министра промышленности и природных ресурсов Пермского края. В вузе рассказали, что Валерий Середин опубликовал более 200 работ, включая свыше 10 патентов на изобретения, входил в составы различных редколлегий.

«Коллектив кафедры высоко ценил его талант руководителя, неординарные организаторские способности, глубокие теоретические знания и многолетнюю практическую деятельность. Для своих коллег и учеников он был примером преданности профессии. Память о профессоре Валерие Викторовиче Середине сохранится в сердцах всех, кто его знал и любил», — подчёркивают в пресс-службе ПГНИУ.

Прощание с Валерием Серединым состоится в большом зале на ул. Старцева, 61 в субботу, 16 августа, в 12:20.

