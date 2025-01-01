Мебельный завод «Дэми» в Перми нарастит производство на 40-50% с поддержкой региона Компания поставляет мебель по всей стране и за её пределами Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено Правительством Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил предприятие по производству детской и учебной мебели «Дэми», где осмотрел работу механического, литейного участков, покрасочного и деревообрабатывающего цехов. Об этом в своём telegram-канале написал глава региона.

В настоящее время компания выпускает школьную учебную мебель, детские складные столы, стулья, а также снегокаты. Предприятие снабжает мебелью общеобразовательные учреждения в крае, стране и за её пределами с помощью регионального Центра поддержки экспорта.





В год предприятие производит не меньше 10 тыс. школьных столов. Директор организации Сергей Кожевников отметил, что компания планирует увеличить производство с помощью поддержки от региона.





В этом году компания также заключила три договора льготного лизинга с Микрофинансовой компанией Пермского края. На эти средства в «Дэми» планируют закупить новое оборудование для увеличения объёмов производства на 40-50%, сохранить высокое качество продукции, внедрить новые линейки мебели, соответствующие современным требованиям. Кроме того, в компании увеличат количество рабочих мест.





В рамках инвестиционного проекта организация также рассматривает возможность создания ученической мебели, оснащённой интерактивными технологиями и системой отслеживания активности. Эта система будет анализировать действия учащихся в процессе занятий, используя набор датчиков, встроенных в мебель. На основе собранных данных будут разрабатываться персонализированные рекомендации как для преподавателей, так и для самих учеников, сообщили представители компании.

