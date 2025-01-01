На рынке автозапчастей в Перми детали Nakolecax стали покупать в восемь раз больше Лидерство по объёму продаж пока остается за Hyundai и Kia Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики «Авито» изучили рынок автозапчастей в Перми за первое полугодие 2025 года, сравнив его с аналогичным периодом 2024 года. Как выяснилось, наибольший скачок в продажах демонстрируют запчасти Nakolecax. Однако лидерами по общему объёму продаж остаются Hyundai и Kia. Преимущественно покупают новые детали, на них приходится 60% всех продаж.

Продажи Nakolecax выросли в восемь раз. Запчасти PATRON показали рост в 78%, а Chery — на 65%. Hyundai и Kia занимают 7% рынка, их продажи увеличились на 1%. Nakolecax занимает 5% рынка, Toyota — 4%, VAG — 3%.

По словам эксперта «Авито. Авто» Алексея Головина, в последнее время рост спроса на китайские запчасти замедляется, но они всё еще опережают общие темпы роста. В частности, в 2023 году в России фиксировалось десятикратное увеличение продаж, в 2024 году почти двукратное, а сейчас рост составил уже 44%.

Традиционные бренды удерживают позиции благодаря популярности и доступности, отметил эксперт.

Основную долю продаж (28%) составили кузовные детали (средняя цена — 5 тыс. руб.), далее идёт электрооборудование (13%) — 4 тыс. руб. в среднем и двигатели (11%) — 33 тыс. руб.

Кузовные детали и двигатели чаще всего покупают для Hyundai и Kia, электрооборудование — для VAG. Также востребована подвеска (9%) — 4 тыс. руб. в среднем и автосвет (7%) — 5 тыс. руб. Подвеску в основном берут для Hyundai и Kia.

