Из Москвы в Пермь задержали вылет самолета из-за срочного ремонта на борту Воздушное судно чинили прямо перед отправкой

Константин Долгановский

Поздно вечером 13 августа из столичного аэропорта Шереметьево должен был вылететь рейс авиакомпании «Аэрофлот» SU 1394 с сообщением Москва — Пермь. Однако в назначенное время, в 20:40 по мск, он не взлетел. Причиной стала поломка на борту.

Как пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва», одна из пассажирок рассказал, что в какой-то момент на борт забрались техники. Они зашли в кабину и начали что-то ремонтировать

«В кабину пилота прошли рабочие и пытаются починить. Вылет задерживается. Пассажиров не выпускают. Страшно лететь на самолёте, который ремонтируют при нас», — рассказала пассажирка.

В связи с ремонтом время вылета рейса перенесли почти на час, на 21:30 по мск. Впоследствии самолёт благополучно приземлился в Перми.

