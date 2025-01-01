Детский сад в Пермском крае выплатит ребёнку 350 тысяч за травму ноги Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в результате прокурорского вмешательства с дошкольного учреждения в пользу несовершеннолетнего взыскана компенсация за увечье, полученное на территории детсада. Об этом пишет «Рифей».

Прокуратура Карагайского района инициировала проверку инцидента, связанного с травмой ребёнка в детском саду. Выяснилось, что из-за халатности сотрудника детсада воспитанник получил серьезное повреждение ноги во время игры.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с дошкольного учреждения денежной компенсации морального ущерба в пользу пострадавшего ребёнка.

По решению Карагайского районного суда требования прокурора были удовлетворены, и ребенку присудили выплату в размере 350 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.