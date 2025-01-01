В минтербезе рассказали подробности об учениях на случай прилёта БПЛА в Пермский край Они прошли 13 августа Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Министерстве территориальной безопасности Пермского края поделились информацией о прошедшей тренировке по реагированию на угрозу, исходящую от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на ведомство.

Учения, посвященные противодействию беспилотникам, состоялись в Пермском крае 13 августа. Население было заранее уведомлено о возможной рассылке SMS-сообщений, предупреждающих об угрозе БПЛА.

В министерстве сообщили, что подведение итогов учений требует времени, так как необходим детальный анализ всех аспектов тренировки.

Однако было отмечено, что учения прошли согласно установленному плану.

Представители Министерства территориальной безопасности подчеркнули, что главной целью учений было улучшение координации между ответственными лицами в подобных ситуациях. Также было заявлено, что подобные тренировки будут проводиться и в дальнейшем, по мере необходимости.

Напомним, 12 августа в Пермском крае вводился режим повышенной готовности в связи с появлением БПЛА в соседних регионах. Этот режим действовал в течение нескольких часов. При этом над территории Прикамья не было зафиксировано ни одного беспилотного аппарата.





