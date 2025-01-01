В Пермском крае создадут каталог мастеров народных художественных промыслов Это может создать новые возможности для мастеров и облегчить туристам поиск сувениров Поделиться Твитнуть

Илья Радченко

Министерство культуры Пермского края

На выездном заседании комиссии Совета представительных органов, который состоялся в Кунгуре, глава «Фонда креативных индустрий Пермского края» Яна Никитина рассказала об инициативе создания каталога мастеров народных художественных промыслов.

По её словам, такой каталог станет поддержкой для мастеров, откроет возможности для их совместной работы и облегчит туристам поиск оригинальных сувениров, сообщает телеграм-канал «На местах».

На заседании председатели окружных дум обсуждали развитие народных художественных промыслов в регионе.

Заместитель министра культуры Пермского края Вера Рябкова обратилась к депутатам и заявила, что муниципальные думы могут участвовать в формировании перечня объектов нематериального этнокультурного наследия и призвала их к взаимодействию в этой области.

Отметим, закон о создании реестра был принят в апреле 2025 года.

