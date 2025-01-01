Пермские власти готовы выделить более 107 млн рублей на расширение платных парковок В городе появится 13 новых мест паркинга Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Пермская дирекция дорожного движения ищет компанию для создания новых платных парковок на территории краевого центра. Речь идёт об организации 13 новых парковочных мест. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта — 107 млн 239 тыс. руб.

Заявки принимаются до 2 сентября этого года, а новые зоны платного паркинга планируется обустроить до конца января 2026 года. В городе создадут уличные, плоскостные (внеуличные) и перехватывающие парковки.

Уличные парковки появятся на улицах: Екатерининской (от Борчанинова до ул. Александра Матросова), Окулова (от Комсомольского проспекта до Осинской), Комсомольском проспекте (от Екатерининской до Луначарского) и Сибирской (от Малышева до Революции и от Революции до Швецова). Стоимость часа парковки составит 20 или 40 рублей в зависимости от улицы.

Внеуличные парковки будут расположены на проезде от ул. Революции до ул. Швецова и на ул. Пушкина (от Клименко до Николая Островского). Стоимость — 20 руб. в час.

Перехватывающие парковки разместят: на ул. Ленина у площади Пермь II, вблизи зданий по ул. Спешилова, 109, 111 и вдоль ул. Спешилова (от Докучаева до Маршала Жукова), в районе дома по ул. Краснофлотской, в районе дома по ул. Архитектора Свиязева,25 и вдоль этой улицы (от 1-й Гиринской до Космонавта Леонова), в районе дома по ул. Советской Армии, 30 и вдоль этой улицы (от Чайковского до Мира), в районе дома по ул. Краснофлотской, 14а и вдоль неё (от Камчатовской до Механошина), в районе дома 45в по проспекту Парковому, а также вдоль проспекта (от Углеуральской до Зои Космодемьянской). Цена в этих локациях составит 20 руб. за час.

