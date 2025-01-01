Осень в Перми может стать самой тёплой за 30 лет Первый снег ожидается в конце октября Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Согласно прогнозам синоптиков «Яндекс Погоды», осень 2025 года во многих областях России ожидается более тёплой, чем обычно, при этом в ряде городов возможны новые температурные максимумы.

В Перми осень 2025 года может стать рекордной по теплу, по крайней мере, за последние три десятилетия, особенно это коснётся октября и ноября. Сентябрь прогнозируется значительно теплее обычных климатических показателей и несколько теплее средних значений последних 5-10 лет, но прохладнее, чем в прошлом году. Октябрь будет существенно теплее нормы, выше средних значений за последние годы и заметно жарче, чем в 2024 году. Ноябрь тоже окажется значительно теплее климатической нормы и показателей последних 5-10 лет, незначительно превысив значения прошлого года.

Что касается осадков, то сезон может побить десятилетний рекорд по общему количеству, а октябрь — установить пятилетний максимум. Сентябрь будет соответствовать климатической норме, но в три раза дождливее засушливого месяца прошлого года (около 65 мм против 22 мм). Октябрь обещает быть особенно влажным — примерно в 1,5 раза больше нормы и средних показателей за последние 5-10 лет. В ноябре ожидается небольшое превышение показателей последних лет.

Вероятность первого снега в Перми высока на рубеже октября и ноября.

