Стало известно, пермяки каких профессий чаще всего скучают по работе в отпуске

SuperJob провёл опрос среди работающих жителей Перми и выяснил, представители каких профессий, будучи в отпуске, чаще остальных мечтают побыстрее вернуться к работе.

Самый большой процент тех, кто испытывает ностальгию по рабочему процессу во время отпуска, приходится на пермских дизайнеров (37%). Второе место заняли преподаватели (29%). Также скучают по своим обязанностям, находясь на отдыхе, медицинские работники (28%).

В пятёрку лидеров входят разработчики программного обеспечения (25%), а также специалисты по закупкам, продажам и клиентскому сервису (22% для каждой категории).

Наименее склонны скучать по работе специалисты в области бухгалтерского учёта (10%), маркетинга (12%) и системные администраторы (14%).

