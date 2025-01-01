Власти Перми рассказали, как проходит текущий ремонт дорог Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает МКУ «Пермблагоустройство», в различных районах Перми продолжаются работы по текущему ремонту дорожного покрытия, но ряд объектов уже завершены.

Так, в Дзержинском районе восстановлены дороги на улицах Хабаровская, Белоевская и ряде других. Был произведен ямочный ремонт общей площадью 680 кв. м.

В Свердловском районе дорожники провели ямочный ремонт на площади 5 тыс. кв. м и ремонт картами на площади 27 тыс. кв. м. Работы коснулись улиц Куйбышева, Васильева и др., включая Бродовский тракт. В поселке Новые Ляды проведён ремонт картами общей площадью 8 тыс. кв. м, включая 650 кв. м ямочного ремонта. Работы охватили улицы Мира, Чусовскую и др., а также трассу Новые Ляды—Сылва.

В Индустриальном районе на улицах Кавалерийская, Свиязева и др. был выполнен ямочный ремонт, обновлена дорожная разметка и установлены новые дорожные знаки. Общая площадь работ картами составила 33 тыс. кв. м.

В Орджоникидзевском районе на улицах Вильямса, Карбышева и Первомайской выполнен ямочный ремонт, обновлена разметка.

В Кировском районе идёт подготовка к ямочному ремонту на ул. Магистральной.

В целом, текущий ремонт охватывает все районы Перми, а общая площадь работ превышает 100 тыс. кв. м. В процессе ремонта осуществляется ямочный ремонт, обновление разметки и дорожных знаков.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.