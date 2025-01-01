В долине реки Данилихи появилось граффити о флоре и фауне Серебрянского парка Перми Поделиться Твитнуть

фото: АНО "Продюсерский центр "Добротолюбие"

В Серебрянском парке появилось граффити на тему экологии. Авторами образовательного стрит-арта стали художники из Перми: Георгий Меркурьев, Александр Артов, Александр Тебсов и Егор Стено. Рисунок занимает площадь 140 кв. м. В центре композиции — представители флоры и фауны, характерные для этой особо охраняемой природной зоны.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, граффити быстро завоевало популярность у жителей города и стало местной достопримечательностью.

Проект эколого-просветительской граффити-выставки под названием «Биоразнообразие Серебрянского парка» осуществляется при поддержке МКУ «Городское зеленое строительство».

Серебрянский парк расположен в долине р. Данилихи (от Яблочного моста до ул. Чкалова). Длина кругового маршрута составляет 1,5 км. Облагораживание этой территории ведётся в рамках проекта «Зелёное кольцо». Здесь уже установлены фонари, проложены велопешеходные дорожки, обустроены детские и спортивные площадки, а также площадки для выгула домашних питомцев. Кроме того, ведётся строительство информационного центра, который расскажет об истории озеленения Перми.

