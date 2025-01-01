Возбуждено уголовное дело о незаконной вырубке леса на севере Прикамья Ущерб превысил 4 млн рублей Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Пермском крае в процессе надзорных действий, сопоставляя данные сплошного подсчёта пней хвойных деревьев на территории Красновишерского лесничества с данными лесной декларации, прокуратура обнаружила признаки незаконной вырубки лесных насаждений. Предварительная оценка ущерба от противоправных действий превысила 4,2 млн руб.

Материалы, полученные в ходе прокурорских проверок, были переданы в ОМВД России «Красновишерское» для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

После рассмотрения предоставленных материалов уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная вырубка лесных насаждений), ход расследования контролируется районной прокуратурой.

