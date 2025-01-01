Выставочный комплекс «Пермь Экспо» планируют сделать спортивным объектом Сейчас он специализируется на организации выставок и конференций Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Компания «Пермь Экспо» заказала разработку необходимой документации для регистрации конгрессно-выставочного центра (КВЦ) в качестве спортивного объекта. Согласно «СПАРК-Интерфакс», стоимость контракта составляет 195 тыс. руб., пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Представители организации пояснили изданию, что включение КВЦ в реестр спортивных объектов необходимо для проведения различных мероприятий, классифицируемых как спортивные. Дополнительные подробности в «Пермь Экспо» не предоставили.

ООО «Пермь Экспо» было учреждено в 2022 году и специализируется на организации выставок и конференций. С 2024 года управление компанией осуществляет АО «Фонд развития Пермского края» (ФРПК), контролирующее 83,1% долей «Пермь Экспо». Оставшиеся 16,9% принадлежат АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК). По итогам прошлого года выручка компании составила 49,3 млн руб., а чистый убыток достиг 43,4 млн руб.

