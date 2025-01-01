Устроитель автогонок в Прикамье возместил моральный ущерб пострадавшей зрительнице Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ходе тренировочного заезда внедорожников, проходившего неподалеку от д. Западная Частинского округа Пермского края, девочка 2011 г.р. получила травмы. Ребёнок вместе с родителями находился на мероприятии, расположившись в 2-3 метрах от оградительной ленты, следуя указаниям организатора. Неожиданно один из водителей потерял контроль над автомобилем, и машина врезалась в зрителей. Прибывшая по вызову бригада скорой помощи доставила пострадавших в больницу.

В результате инцидента несовершеннолетняя получила травмы средней тяжести. Девочке потребовалась операция и установка аппарата Илизарова. Перенесённая травма вызвала у ребёнка сильный стресс, а длительная иммобилизация негативно отразилась на её психологическом состоянии, лишив возможности вести привычный образ жизни и заниматься спортом. Мать девочки, обеспокоенная её состоянием, обратилась в суд с требованием компенсации морального вреда.

В суде ответчик заявил, что присутствие зрителей на тренировке не предусматривалось, и все меры безопасности на трассе были соблюдены. Он утверждал, что его вины в случившемся нет, и, следовательно, он не является надлежащим ответчиком. Однако суд, рассмотрев представленные доказательства, установил, что организатор не уведомил администрацию о проведении мероприятия, не зарегистрировал тренировку должным образом и не обеспечил безопасность зрителей. На основании этих и других обстоятельств суд постановил выплатить компенсацию в 100 тыс. руб.

Под контролем судебных приставов организатор гонок выплатил пострадавшей всю сумму, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

