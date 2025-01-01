Названы наиболее прибыльные вакансии августа в Перми Самую высокую зарплату предлагают электромонтёру Поделиться Твитнуть

SuperJob, проанализировав опубликованные вакансии, назвал самые привлекательные предложения по работе в Перми в августе 2025 года.

Самую высокую зарплату в краевом центре в последний летний месяц предлагают старшему электромонтёру. Размер оплаты труда составляет от 95 тыс. руб., также предусмотрен полис добровольного медицинского страхования.

На второй позиции — предложение для наладчика станков с ЧПУ. Специалисту обещают вознаграждение от 90 до 180 тыс. руб.

Третье место занимает позиция кредитного менеджера. Соискателю предлагают ежемесячную выплату от 80 тыс. руб.

В список также включена вакансия оператора станков с опытом работы от 3 лет. Сотруднику готовы выплачивать от 80 тыс. руб. в месяц, предоставляя компенсацию за питание, аренду жилья и транспортные расходы, а также надбавку за стаж после первого года работы в компании.

Завершает перечень вакансия куратора лечения в стоматологической клинике. Специалисту обещают заработную плату от 80 тыс. руб.

В числе лучших предложений августа — вакансии в розничной и оптовой торговле, строительной и производственной отраслях, финансовом секторе, транспортной и логистической сфере, а также в сфере услуг, здравоохранении и IT.

