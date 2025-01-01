В Пермском крае испытали прототип первого в России беспилотного катка Технологию собираются применять при строительстве высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург Поделиться Твитнуть

фото: ГК «Нацпроектстрой»

«Нацпроектстрой» совместно с АО «ГЛОНАСС» провели испытания первого в России прототипа беспилотного дорожного катка. Они прошли в Пермском крае на участке Дюртюли—Ачит автомагистрали М-12 «Восток». Были успешно протестированы базовые функции системы высокоточного автовождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Нацпроектстрой».

По словам генерального директора «Нацпроектстроя» Алексея Крапивина, разработка беспилотных решений — это вклад в технологическое лидерство страны. Распространение подобных инноваций способствует повышению производительности техники и улучшению качества работ. Предполагается, что данная технология будет применена в передовом проекте — высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург.

фото: ГК «Нацпроектстрой»

Система автоматического управления позволяет перевести рулевое управление дорожного катка в автоматический режим. Оператор задает необходимые параметры, такие как количество проходов и ширину перекрытия, после чего система самостоятельно регулирует траекторию движения с высокой точностью. Это обеспечивает повышение скорости выполнения работ при соблюдении всех технологических требований, а также снижает нагрузку на оператора и минимизирует влияние человеческого фактора.

В перспективе развитие системы и внедрение полной автономности позволит одному оператору управлять несколькими машинами одновременно.

фото: ГК «Нацпроектстрой»

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич подчеркнул, что система точного автоматического управления является уникальным решением для дорожно-строительной техники. Отработка на полигоне автотрассы М-12 способствует быстрому масштабированию технологии и эффективному выполнению задач, что формирует экономически выгодную модель. В проекте используются собственные разработки и отечественные сервисы точного позиционирования Госкорпорации «Роскосмос», что повышает качество строительства дорог по сравнению с ручным управлением.

Результаты тестирования и перспективы развития системы будут представлены на выставке «Беспилотные системы: технологии будущего» в технопарке «Сколково».

