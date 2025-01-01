В Губахинском округе «Единая Россия» проверила ход работ по народной программе С инспекцией в муниципалитет приехали депутаты и партийные активисты Поделиться Твитнуть

В Пермском крае депутаты во главе с председателем Думы Константином Поролло посетили ДК «Северный» и театр «Доминанта», где весной 2025 года начались масштабные работы.

В ДК «Северный» обновляют входную группу, фасад, кровлю и систему отопления. Кровля уже отремонтирована, чердак утеплен, система отопления заменена, фасад очищен. Планируется утепление и облицовка фасада, ремонт зрительного зала и центральной лестницы. Завершение работ — в ноябре 2025 года.

В театре «Доминанта» идет масштабная реконструкция. Залиты новые полы, ведется отделка стен, готовится зрительный зал, возводятся перегородки. Ремонтируют подвал и санитарные зоны. На входе залита новая лестница, которую облицуют плиткой с антискользящим покрытием. Завершение работ — в ноябре 2025 года. Ремонт театра является частью проекта «Семья».

Депутаты осмотрели качество работ и задали вопросы подрядчикам.

«Единая Россия» контролирует выполнение народной программы, проверяя качество и сроки работ на социально значимых объектах.

