Экс-сотрудника пермской полиции осудили за продажу личных данных граждан
Полицейского уволили из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям
В Пермском крае сотрудники УФСБ раскрыли преступление экс-сотрудника отдела полиции № 6 УМВД России по городу Перми, который незаконно получал доступ к защищенной законом компьютерной информации, сообщили в региональном управлении Федеральной службы безопасности.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что правонарушитель за определенную плату передавал личные данные граждан третьим лицам в интернет-мессенджере.
На основании материалов, предоставленных УФСБ, СУ СКР по Пермскому краю в отношении полицейского было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 272 УК РФ.
Решением Пермского краевого суда обвиняемый был признан виновным в совершении данного преступления и приговорён к ограничению свободы на 3 года и 10 месяцев. Также он был уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям.
