На жителя Пермского края завели уголовное дело за выращивание мака

В рамках операции «Мак-2025», направленной на борьбу с наркотиками, полицейские проверили ряд населенных пунктов Юсьвинского округа. На приусадебном участке 64-летнего сельчанина было обнаружены растения, напоминающие мак.

Сотрудники полиции конфисковали 44 растения и отправили их на экспертизу, которая подтвердила наличие в них наркотических веществ.

Мужчина заявил, что знал о незаконности культивирования таких растений, но утверждал, что мак вырос на его участке случайно, а семена он намеревался использовать для выпечки. Обстоятельства дела выясняют дознаватели.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 231 УК РФ («Незаконное культивирование наркосодержащих растений в крупном размере»).

