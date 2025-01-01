Компания в Прикамье восстановила на работе вахтовика, незаконно уволенного за прогул Мужчина не вышел на работу из-за плохой погоды Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Незаконно уволенный работник в Пермском крае вновь приступил к своим обязанностям. Машинист подъёмника был уволен за прогул, с которым он не согласился, утверждая, что не вышел на работу из-за небезопасных погодных условий для монтажных работ.

Житель республики Коми, работавший вахтовым методом в компании, расположенной в Пермском крае, был направлен на нефтяные месторождения в Томскую область. После полугода работы без замечаний его уволили за отсутствие на рабочем месте без уважительной причины. Работник утверждал, что в этот день перегонял подъёмник между площадками, расположенными на расстоянии нескольких километров, и планировал монтаж, который не смог осуществить из-за плохой погоды и недостаточного освещения. Несмотря на это, приказ об увольнении был подписан, и мужчина обратился в суд.

Суд, рассмотрев документы, предоставленные работодателем, признал увольнение незаконным, установив нарушение порядка привлечения к дисциплинарной ответственности.

Исполнительный лист о восстановлении машиниста подъёмника 7 разряда поступил в отделение судебных приставов по городу Добрянке ГУФССП России по Пермскому краю, по местонахождению компании-должника.

Руководитель организации был уведомлен о начале исполнительного производства и предупреждён об ответственности за неисполнение требований судебного пристава и решения суда.

После предупреждения работника восстановили в должности.

