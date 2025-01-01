В Перми запретили проплывать под строящимся железнодорожным мостом Ограничения введены в целях безопасности Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В рамках реализации проекта «Северный железнодорожный обход Перми» компания «Дороги и мосты» возводит железнодорожный мост через Каму. Как отметили в Министерстве транспорта Пермского края, это строительство сопряжено с повышенным риском, особенно для тех, кто управляет маломерными судами, и их пассажиров.

Возможно падение строительных материалов и различного оборудования. Временные сооружения могут ограничивать видимость и пространство для маневров, увеличивая вероятность столкновений. Строительные работы также могут создавать опасные гидрологические условия, такие как водовороты и турбулентность. Подводные элементы конструкций могут представлять скрытую опасность для судов. Шум от работающей техники может отвлекать судоводителей и снижать их бдительность.

В целях обеспечения безопасности людей в настоящее время строго запрещено проплывать под мостовыми конструкциями и находиться в непосредственной близости от стройплощадки.

«Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты и соблюдайте предупреждения. Берегите себя и своих близких!» — говорится в информации минтранса.

