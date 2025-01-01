На платных паркингах у ДКЖ и улице Окулова в Перми установили комплексы фотовидеофиксации В городе функционирует свыше 11 тысяч платных муниципальных парковочных мест Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

По заказу МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» — оператора платных парковок в Перми — подрядчик установил два комплекса фотовидеофиксации на парковочных площадках: у ДКЖ по ул. Локомотивной, 1, а также напротив здания № 12 по ул. Окулова.

Комплексы фиксируют время нахождения автомобиля на парковке, распознают номера и передают данные в «Пермскую дирекцию дорожного движения» для обработки.

По словам Дмитрия Артёменко, главы МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», в настоящее время в Перми функционирует свыше 11 тыс. платных муниципальных парковочных мест. В будущем планируется расширение зон платной парковки и создание новых плоскостных парковок с системами фотовидеофиксации.

По информации «Пермской дирекции дорожного движения», количество пользователей платных парковок увеличивается примерно на 10% в год.

