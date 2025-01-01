В Пермском крае количество должников перед налоговой инспекцией снизилось на треть Их совокупная задолженность превышает 2 млрд рублей Поделиться Твитнуть

pressfoto

freepik.com

В Пермском крае за два года зафиксировано сокращение примерно на треть числа граждан, имеющих задолженности по налогам. Об этом изданию «В курсе.ру» сообщила глава регионального управления Федеральной налоговой службы Наталья Гурова.

Несмотря на положительную динамику в уменьшении количества должников (на 34,6%), общая сумма невыплаченных налогов физическими лицами сократилась не столь существенно — лишь на 3,8%. В регионе насчитывается более 390 тыс. жителей, чья совокупная налоговая задолженность превышает 2 млрд руб.

Параллельно с уменьшением основной задолженности наблюдается значительный рост долгов по начисленным пеням. По информации УФНС, увеличение ключевой ставки привело к удвоению объёма задолженности по пеням за последние два года.

В отношении почти 70 тыс. должников, чей общий долг перед налоговой превышает 1,4 млрд руб., начаты исполнительные производства Федеральной службой судебных приставов.

Кроме того, в отношении около 7,7 тыс. должников инициирована процедура банкротства. Общая сумма их налоговой задолженности составляет более 611 млн руб.

Наталья Гурова также отметила, что за прошедшие два года 39 физических лиц, имеющих долги на общую сумму 25,4 млн руб., воспользовались правом реструктуризации задолженности в форме отсрочки или рассрочки платежей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.