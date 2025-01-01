Средняя цена литра бензина в Пермском крае превысила 61 рубль Топливо снова стало самым дорогим в ПФО Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За неделю, с 5 по 11 августа, в Пермском крае средняя цена на автомобильный бензин увеличилась сразу на 30 копеек, достигнув 61 руб. 09 коп. за литр. Такие данные опубликовал Росстат.

Наибольший рост цен зафиксирован для марок АИ-92 и АИ-95: они подорожали на 23 и 35 копеек соответственно, составив 58,08 и 63,13 руб. Цена АИ-98 осталась на том же уровне, что и неделю назад — 86,1 руб. Дизельное топливо в Прикамье подорожало на 3 коп., до 71,88 руб.

Отметим, и бензин, и дизельное топливо в Пермском крае снова стали самыми дорогими среди всех регионов ПФО.

С 5 по 11 августа 2025 года цены на автомобильный бензин подорожали в 81 субъекте Российской Федерации, более всего в Еврейской автономной области (+2,7%) и Забайкальском крае (+1,9%).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.