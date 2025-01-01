В Пермском крае остановлен выпуск молока бренда «Деревенское» Завод, скорее всего, выставят на продажу Поделиться Твитнуть

фото с сайта Пермской ТПП

Агрокомпания «Уинское молоко» прекратила производство молока «Деревенское» на своём заводе в селе Аспа. Это решение было принято из-за прекращения поставок сырья от совхоза «Нива» (входящего в агрохолдинг «Ашатли»), которые теперь направляют молоко на Юговской молочный комбинат. Представители завода сообщили изданию «Коммерсантъ-Прикамье», что не планируют искать альтернативные источники сырья для производства данного бренда. На предприятии работало около 30 сотрудников, и, вероятнее всего, владельцы «Уинского молока» выставят завод на продажу.

Согласно данным Rusprofile, «Уинское молоко» было основано в 2015 году в Уинском районе Пермского края и специализируется на производстве молока и молочной продукции. Единственным владельцем и учредителем является Надежда Бражникова. В 2023 году выручка компании составила 160 миллионов рублей, а чистая прибыль — 86 тысяч рублей. Кредиторская задолженность на текущий момент составляет 9,1 миллиона рублей, а дебиторская — 9,8 миллиона рублей. Также в Rusprofile указано о трех арбитражных делах с участием компании на общую сумму 277 миллионов рублей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.