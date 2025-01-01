Пермский «Молот» обыграл белорусскую «Лиду» Поделиться Твитнуть

В контрольном матче против белорусской «Лиды» пермский хоккейный клуб «Молот» 13 августа одержал победу со счётом 3:1.

Счёт в первом периоде открыли белорусы, однако за 30 секунд до сирены на перерыв Даниилу Лапину удалось сравнять счёт — 1:1. Во втором периоде дважды отличился Эмиль Галиаскаров. Третий период не принёс забитых шайб.

Следующие товарищеские игры пермяки проведут 23 и 24 августа в Ижевске против «Ижстали».

