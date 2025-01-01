Суд обязал поставщиков тепла в Красновишерске устранить нарушения на котельных Поделиться Твитнуть

Марина Замятина

Прокуратура совместно с экспертами Западно-Уральского управления Ростехнадзора проверили поставщика тепла в Красновишерске Пермского края. В процессе надзорных мероприятий было выявлено, что коммунальное предприятие допускало нарушения.

В частности, использовалось оборудование без утвержденных проектов реконструкции, не проводилась экспертиза промышленной безопасности внутренних газопроводов котельных и не заключались договоры с профессиональными аварийно-спасательными службами для обеспечения готовности к оперативным действиям по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

На основании постановления прокурора ответственное должностное лицо ресурсоснабжающей организации было привлечено за пренебрежение установленными законодательными нормами к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение норм промышленной безопасности) и подвергнуто штрафу.

По иску районного прокурора суд обязал организацию устранить выявленные нарушения в работе опасных производственных объектов до начала отопительного сезона.

Прокуратура контролирует выполнение решения суда.

