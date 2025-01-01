Роскомнадзор официально сообщил об ограничении звонков через Telegram и WhatsApp* Поделиться Твитнуть

В Роскомнадзоре 13 августа официально сообщили о частичном ограничении звонков в Telegram и WhatsApp*.

Согласно заявлению ведомства, данные мессенджеры всё чаще фигурируют в схемах мошенничества, вымогательства и вербовки россиян в деструктивные и террористические группы, что подтверждается данными правоохранительных органов и жалобами граждан. Несмотря на многократные обращения, администрация этих платформ не предприняла действий для решения проблемы.

В связи с этим, в целях защиты граждан и на основании предоставленных правоохранительными органами материалов, вводятся частичные ограничения на голосовые вызовы в указанных мессенджерах. Подчеркивается, что другие функции мессенджеров останутся без изменений.

Эта мера названа продолжением борьбы с телефонным мошенничеством. С 2024 года в России функционирует система «Антифрод», блокирующая звонки со скрытых номеров в обычных телефонных сетях. Это привело к переносу мошеннической активности в иностранные мессенджеры, которые игнорируют вопросы безопасности российских пользователей.

В Минцифры уже прокомментировали решение Роскомнадзора об ограничении голосовых вызовов в Telegram и WhatsApp*. В ведомстве уверены, что оно будет способствовать уменьшению числа мошеннических звонков.

* Принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

