Пермские учёные нашли способ снизить риск невыпуска шасси при посадке самолёта

Константин Долгановский

Исследователи из Пермского политеха разработали метод уменьшения вероятности отказа выпуска шасси при приземлении воздушного судна, сообщили в пресс-службе вуза.

По данным российской статистики последних лет, примерно 60% авиационных инцидентов обусловлены техническими неисправностями, в том числе сбоями в работе систем. Отдельной проблемой являются поломки шасси — колесной системы самолёта, обеспечивающей безопасную посадку.

Работа шасси обеспечивается подшипниками — небольшими компонентами, обработанными маслянистым составом для защиты от износа, ржавчины и резких перепадов температуры. Неподходящий выбор смазочного материала может привести к заклиниванию шасси и, как следствие, к опасным ситуациям: повреждению двигателя и корпуса самолёта при посадке, возникновению пожара из-за трения и ударов, травмам и гибели пассажиров и членов экипажа.

Специалисты Пермского политеха разработали математическую модель, которая с высокой точностью (до 99%) прогнозирует поведение смазочных материалов при различных температурных режимах и нагрузках. Это позволит увеличить срок эксплуатации механизмов и уменьшить вероятность аварийной ситуации во время посадки.

