Сельхозпредприятие в Прикамье поздно уведомило пчеловодов об обработке полей пестицидами Россельхознадзор выдал предостережение

В августе 2025 года Россельхознадзор проверил соблюдение правил работы с агрохимикатами и пестицидами в ООО «Сельское», занимающемся выращиванием корнеплодов в Соликамском округе Пермского края.

Выяснилось, что компания не проинформировала должным образом жителей о планируемой обработке картофельных полей. Отмечается, что 30 июля в издании «Соликамский рабочий» было опубликовано объявление об обработке картофеля 1 августа. Однако в нём не были указаны ни названия используемых пестицидов, ни методы их применения, ни дозировка, также отсутствовали рекомендуемые сроки изоляции пчёл, а главное, не был соблюдён пятидневный срок предварительного уведомления.

Эти действия противоречат требованиям федерального закона о пчеловодстве.

11 августа ООО «Сельское» получило предостережение от управления Россельхознадзора о недопустимости подобных нарушений.

