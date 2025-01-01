Тема труда станет центральной на молодёжном форуме «Пермский период» Событие пройдёт 13 сентября Поделиться Твитнуть

В Перми как Молодёжной столице 13 сентября пройдёт краевой молодежный форум «Пермский период». Центральной темой станет «Труд как фундамент личного и общественного благополучия». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Мероприятие будет организовано по двум направлениям: «Мастер» — для участников с опытом и «Квант» — для начинающих.

Опытные специалисты поделятся своими знаниями и достижениями. Новички получат возможность активно участвовать в различных мероприятиях, найти соратников и понять, как сделать работу источником удовольствия. В программу также войдут обсуждения, практические занятия, разбор ситуаций и творческие задания. Все свои идеи и разработки участники продемонстрируют в день проведения форума.

Он состоится в Молодежном центре «Кристалл» (Комсомольский проспект, 53). Участие бесплатное, зарегистрироваться можно по ссылке.

