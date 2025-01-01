Предприятие в Прикамье оштрафовали на нарушения в содержании коров Поделиться Твитнуть

Сельхозпредприятие Верещагинского муниципального округа Пермского края привлечено к ответственности за нарушения при содержании крупного рогатого скота.

В июне специалисты Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю осуществили плановую выездную инспекцию ООО «Заполье», занимающегося разведением и содержанием коров, а также производством сырого молока, и выявили нарушения.

В частности, территория животноводческого комплекса в д. Заполье была не полностью огорожена; дезинфекционный барьер на въезде в комплекс не использовался автотранспортом; на территории комплекса обнаружена кошка; не все животные зарегистрированы и промаркированы в системе «ВетИС», и не все случаи выбытия скота фиксируются при убое или продаже. Кроме того, санитарное состояние помещения для хранения сырого молока признано неудовлетворительным из-за повреждений плитки; для удобрения полей применяются побочные продукты животноводства без необходимых исследований.

Эти факты свидетельствуют о нарушении законодательства в области ветеринарии, правил содержания КРС, перемещения и утилизации биологических отходов, требований к обращению с побочными продуктами животноводства, а также технических регламентов о безопасности пищевой продукции.

11 августа 2025 года ООО «Заполье» было привлечено к административной ответственности с назначением штрафов.

