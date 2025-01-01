Из Прикамья во Вьетнам вывезено более 5 тысяч кубометров лесопродукции Поделиться Твитнуть

С начала 2025 года из Пермского края во Вьетнам экспортировано 5,51 тыс. куб. м лесоматериалов. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

В частности, 11 августа, сотрудники ведомства провели карантинный фитосанитарный контроль партии лесоматериалов объемом 184 кубометра, подготовленных для отправки во Вьетнам.

Специалисты отобрали пробы древесины и направили их в Пермский филиал ФГБУ «ВНИИКР» для проведения анализа. Результаты лабораторных исследований подтвердили, что в исследованных образцах отсутствуют карантинные вредные организмы. Всего с начала года было выдано 127 фитосанитарных сертификатов на экспорт лесопродукции.

