В Пермском крае началось асфальтирование новой лыжероллерной трассы Спортивный объект откроется в Кудымкаре Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

В Кудымкаре Пермского края стартовали работы по асфальтированию новой лыжероллерной трассы. Спортивный объект строится на территории детско-юношеской спортивной школы, расположенной по ул. Леваневского, 84. Площадь покрытия трассы составит свыше 2,5 тыс. кв. м, ширина — 4 м. Как отметили в минспорта региона, для создания поверхности используется высокопрочный асфальт.

Напомним, в 2020 году в Кудымкаре была построена современная лыжная база, закуплено необходимое оборудование и инвентарь для тренировок, а также снегоход со специальным оборудованием для подготовки лыжных трасс.

Реконструкция осуществляется в рамках краевой программы «Пермский край! На лыжи!». Основная цель программы — укрепление материальной базы и популяризация лыжного спорта в регионе. На строительство лыжероллерной трассы из краевого бюджета было выделено 6,9 млн руб., из местного — 3 млн руб.. Планируется, что трасса будет открыта для спортсменов и жителей города уже к концу текущего летнего сезона.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.