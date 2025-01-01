Только 16% пермяков считают, что трудовое право ориентировано на интересы работника Среди представителей компаний 56% полагают, что закон защищает сотрудников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Примерно треть жителей Перми придерживаются мнения, что трудовое законодательство преимущественно оберегает интересы работодателей. 16% респондентов считают, что закон в основном защищает работников, в то время как 22% видят справедливый баланс в охране прав обеих сторон трудовых отношений. Такие данные приводятся в опросе SuperJob.

Среди мужской аудитории сильнее выражены противоположные точки зрения: 35% убеждены в приоритете закона в пользу бизнеса, а 21% — в пользу сотрудников. Среди женщин чаще встречается уверенность в равновесии правовой защиты (30%).

Горожане в возрасте до 34 лет, по сравнению со старшим поколением, реже отмечали преобладание интересов работодателей (20%) и чаще — работников (21%). Среди участников опроса старше 45 лет преобладает доля тех, кто сетует на преимущественную ориентацию законодательства на бизнес (39%).

Среди представителей компаний 56% полагают, что закон защищает сотрудников, и только 11% — работодателей. 34% HR-специалистов считают, что закон одинаково строг ко всем.

